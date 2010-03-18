Доработка модуля Image Manager для TinyMCE

Есть модуль добавления картинок Image Manager для визуального редактора TinyMCE.

Страница модуля - http://tinymce.ru/plugins/tinymce-image-manager-1-0/

При работе с визуальным редактором TinyMCE , когда через кнопку обзор добавляется изображение в пост, модуль Image Manager хеширует название изображения через MD5, после чего разбивает это изображение на три файла.

на выходе получается примерно такое:

А) в папке для загрузок изображений создается изображение с названием к примеру: 550411599627989fb761df339.jpg и оригинальным размером.

Б ) в подпапке создаются два изображения:

1) 550411599627989fb761df339_100_100_2.jpg (с размером 100px по большей стороне)

2) 550411599627989fb761df339_450_0_0.jpg (с размером 450px по большей стороне )

Нужно сделать так чтобы в подпапке создавалось еще одно изображение с названием как в папке для загрузок изображений(см. пункт А) , но с размерами 150px по большей стороне.