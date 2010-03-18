Программка пересчета времени.

Имеется расписание вида:

ПунктА ПунктБ

06:00 06:50

06:28 07:18

06:43 07:33

06:57 07:47

07:11 08:01

............и т.д.

Нужна маленькая простенькая программа, в которой можно было бы ввести число(минуты), которое бы прибавлялось к каждому времени. Т.е. мы вводим +2 минуты и получаем:

ПунктА ПунктБ

06:02 06:52

06:30 07:20

06:45 07:35

06:59 07:49

07:13 08:03

Вводим +4 минуты и получаем:

ПунктА ПунктБ

06:04 06:54

06:32 07:24

06:47 07:37

07:01 07:51

07:15 08:05

И т.д...

Из выбора заявок, предпочтение будет отдано заявке с наименьшей ценой.