Верстка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок183 просмотра

Имеющийся дизайн необходимо посадить на движок.

15 лет назад
ooo-target
Темболат 
68 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Работой весьма довольны! Мирон себя показал как хороший специалист, быстро подхватывающий идею заказчика и приятный в общении. Работа сделана в срок. Надеемся, будем продолжать сотрудничество ) Успехов!
Заказчик просто супер! Все знал что надо, ничего лишнего, понимает исполнителя с полуслова. Рекомендую все работать!

Заявки фрилансеров

muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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