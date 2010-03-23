Нужен скрипт на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок236 просмотров

Добрый день. Есть закрытый сайт, вход на который происходит по логину и паролю. Не уверен или это возможно, но мне нужен скрипт на ПХП который будет выполняться из командной строки и в который я могу передать логин и пароль. Этот скрипт должен зайти на сайт и передать мне определенную строку текста и 1 фото, ссылка на которое также есть на этой странице.На всякий случай добавляю HTML код страницы на которой есть нужный текст. Если смотреть код - этот текст (строка 130) "Ишмрьд.,2" также под этой строкой есть ссылка на файл .jpg . В конце страницы также есть ссылка на нужный текст но уже как текстовый файл "0.txt" (строка 268) и фото _______0041.jpg В итоге мне нужен этот текст и фото для последующей работы с ними. Вот сам сайт http://mms.starport.com.ua/

Благодарю

HTMLPHP
15 лет назад
stes
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Все сделанно качественно и в кротчайший срок. Для удобства работы скрипт был дополнен параметрами не входившими в тех. задание. Спасибо Павлу за работу, буду обращаться еще.
Все ок

Заявки фрилансеров

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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