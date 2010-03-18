Требуется написать модуль подписки на рассылку новостей, добавленных на сайте за сутки для DLE 8.3 - 8.5 Требования: - Модуль располагается в шаблоне сайта в виде окошка для ввода имени и е-мэйла подписчика ...
Создание личного кабинета + системы оплаты
Требуется создать личный кабинет пользователя (логин, мэйл, пароль, баланс-rur).
Прикрутить системы оплаты от робокс к балансу пользователя (sms, web-money, терминалы и т.п.)
Нужна админка по пользователям.
Более подробную информацию предоставлю после выбора исполнителя.
PHP -> smarty (чтобы была возможность потом прикрутить наш шаблон).
Пишите Ваши цены и сроки.
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