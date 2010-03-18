Создание личного кабинета + системы оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок129 просмотров

Требуется создать личный кабинет пользователя (логин, мэйл, пароль, баланс-rur).

Прикрутить системы оплаты от робокс к балансу пользователя (sms, web-money, терминалы и т.п.)

Нужна админка по пользователям.

Более подробную информацию предоставлю после выбора исполнителя.

PHP -> smarty (чтобы была возможность потом прикрутить наш шаблон).

Пишите Ваши цены и сроки.

PHP
15 лет назад
trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gaizjad
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

gaizjad
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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