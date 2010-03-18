Модуль подпсики на рассылку для DLE

Требуется написать модуль подписки на рассылку новостей, добавленных на сайте за сутки для DLE 8.3 - 8.5

Требования:

- Модуль располагается в шаблоне сайта в виде окошка для ввода имени и е-мэйла подписчика и кнопкой "Подписаться на рассылку новостей". (изменяемый шаблон tpl)

- Админка

- Например в 0 часов модуль должен автоматически сделать рассылку добавленных за сутки материалов и автоматически отправить их на адреса подписчиков (время отправки должно выбираться в админке)

- Формат вывода новостей в письме: название новости, его краткое описание, ссылка на полную новость на сайте.

- просмотр всех подписчиков, поиск по ним, возможность подписки и отписки вручную из админки.

- Отписаться можно по ссылке в письме.

Просьба указывать сроки изготовления. Расчет в WMR.