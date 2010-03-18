Доработка скриптов для интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки198 просмотров

Сайт vzrosliedeti.ru

используется готовая cms - WebAsyst

www.webasyst.ru

необходимо доработать существующие скрипты

оплата: наличными, б/н, webmoney

на выбор исполнителя

пробное задание: добавить список товаров просмотренных пользователем за сессию

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Webasyst
15 лет назад
kukuku
Виктор 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров