Создание каталога БДЗ (приватно для mulbergerio)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка104 просмотра

Создание каталога БДЗ на основе существующей галереи.

15 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$20
1 день
Второй раз Роман меня порадовал. Задание выполнено качественно, быстро и точно. Рекомендую.
ТЗ излагалось максимально внятно, исправления делались объективные, оплата своевременная

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад

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