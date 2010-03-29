Калькулятор стоимости для свадебного сайта. Смета

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки259 просмотров

Необходимо разработать модуль на платформе cms DLE 8.3 Модуль представляет собой калькулятор цен, для подсчёта общей стоимости услуг по организации свадебных торжеств.

Возможность считать как по шаблону, так и самостоятельным тарифам

DLE
15 лет назад
russur
Руслан 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
В общем как специалист отличный! Подхватил задание "налету", понял, что от него хотят и принялся за работу. Правда со сроками немного затянулось. молодость, весна..)
Хороший заказчик. Мне стоит задуматься над углубленным изучением вопросов, связанных с построением пользовательских интерфейсов. Программную часть модуля я написал, передал Руслану. От себя хочу поблагодарить за понимание.

Заявки фрилансеров

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад