Верстка сайта и натягивание под cms simpla

Есть макет сайта в psd - надо отверстать.

Натянуть на CMS Simpla.

Собственно ищу исполнителя, универсального, что бы мог и под DLE сверстать натянуть,

и под Simpla, и под что угодно. С хорошим навыком программирования и верстки.

В асю и личкуне ломится.