Задание простое, четко сформулировано. Необходимо оперативное исполнение. Задача: создание страницы заказов для сайта www.ponscig.com Описание: Требуется в соответствии с ТЗ и замечаниями (см. вложение) ...
Верстка сайта и натягивание под cms simpla
Есть макет сайта в psd - надо отверстать.
Натянуть на CMS Simpla.
Собственно ищу исполнителя, универсального, что бы мог и под DLE сверстать натянуть,
и под Simpla, и под что угодно. С хорошим навыком программирования и верстки.
В асю и личкуне ломится.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо разработать модуль на платформе cms DLE 8.3 Модуль представляет собой калькулятор цен, для подсчёта общей стоимости услуг по организации свадебных торжеств. Возможность считать как по шаблону, так и самостоятельным тарифамЗавершен15 лет назад
- $500
Сайт vzrosliedeti.ru используется готовая cms - WebAsyst www.webasyst.ru необходимо доработать существующие скрипты оплата: наличными, б/н, webmoney на выбор исполнителя пробное задание: добавить список товаров просмотренных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать или написать заново скрипт на php. На моём сайте есть раздел Запоминание слов http://www.homeenglish.ru/Word.htm, при нажатии на ссылку $input = array_map('trim',file("list.inc")); $count=count($input); $max = 1; // 0 ...Завершен15 лет назад
Требуется разработать серверное приложение (PHP/MySQL) для обработки флеш-приложения. (формирование БД, хранение служебной информации, обмен данных между клиентом и сервером – XML). Работы на 3-7 дней. Стабильная ежедневная связь по icq и парочка законченных проектов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Создание каталога БДЗ на основе существующей галереи.Завершен15 лет назад
Требуется создать личный кабинет пользователя (логин, мэйл, пароль, баланс-rur). Прикрутить системы оплаты от робокс к балансу пользователя (sms, web-money, терминалы и т.п.) Нужна админка по пользователям. Более подробную информацию предоставлю после выбора ...Закрыт15 лет назад
- $20
Требуется написать модуль подписки на рассылку новостей, добавленных на сайте за сутки для DLE 8.3 - 8.5 Требования: - Модуль располагается в шаблоне сайта в виде окошка для ввода имени и е-мэйла подписчика ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Добрый день, нужно добавить 2 поля в компонент коментариев для джумлы все в тз и описание и сам компонент.Завершен15 лет назад
- $10
Такую же http://www.hotel-terema.com.ua/bronirovanie.html только на php. Добавить проверку – цифры в поле телефон, емайл в поле емайл, ограничить поле «пожелания к заказу» до 500 символов, поля со звездочками обязательные. Добавить поле, чтобы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад