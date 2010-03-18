Верстка сайта и натягивание под cms simpla

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Есть макет сайта в psd - надо отверстать.

Натянуть на CMS Simpla.

Собственно ищу исполнителя, универсального, что бы мог и под DLE сверстать натянуть,

и под Simpla, и под что угодно. С хорошим навыком программирования и верстки.

В асю и личкуне ломится.

DLE
15 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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