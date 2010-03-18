Игра на флеше

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки175 просмотров

Приветствую.

Требуется Flex программист для создания небольшой игры на Флеше с простой структурой.

Дизайн есть, ФО есть.

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P.S. ТЗ вышлю всем отписавшимся.

P.S.S. Возможно долгосрочное сотрудничество!

15 лет назад
vasasha
48 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

-OK-
Олег 
34 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$150
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-OK-
Олег 
34 года
18 лет в сервисе
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15 лет назад