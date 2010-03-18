Разработка прокси модуля для nginx

Есть сайт, который часто может тянуть в iframe абсолютно другие сайты, которые в свою очередь передавать свои куки, сессии. Модуль должен в этом случае тянуть сайт, вытягивать все нужные данные и отдавать его в iframe на страницу. Как пример можно рассматривать переводчик сайтов translate.ru.