Разработка прокси модуля для nginx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка167 просмотров

Есть сайт, который часто может тянуть в iframe абсолютно другие сайты, которые в свою очередь передавать свои куки, сессии. Модуль должен в этом случае тянуть сайт, вытягивать все нужные данные и отдавать его в iframe на страницу. Как пример можно рассматривать переводчик сайтов translate.ru.

Nginx
15 лет назад
swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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