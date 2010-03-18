Необходимо разработать модуль на платформе cms DLE 8.3 Модуль представляет собой калькулятор цен, для подсчёта общей стоимости услуг по организации свадебных торжеств. Возможность считать как по шаблону, так и самостоятельным тарифам
Разработка скрипта онлайн переписки.
Нужен точно такой же скрипт он лайн переписки как на сайте http://www.oknakomforta.ru/
В левом блоке внизу кликните на ON LINE Консультант. открывается поп ап окошко и там ведется переписка в режиме он лайн.
Жду Ваших предложений по цене и срокам.
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