Разработка скрипта онлайн переписки.

Здравствуйте, для проекта нужно сделать скрипт демона. Сейчас я реализовал всё на php, функция fsockopen и не закрываю соединение,а в скрипте вечный цикл, но это не подходит, потому-что нагрузка на сервер очень большая. Нужно сделать ...