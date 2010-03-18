Разработка скрипта онлайн переписки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок153 просмотра

Нужен точно такой же скрипт он лайн переписки как на сайте http://www.oknakomforta.ru/

В левом блоке внизу кликните на ON LINE Консультант. открывается поп ап окошко и там ведется переписка в режиме он лайн.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров