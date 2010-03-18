Есть сайт, который часто может тянуть в iframe абсолютно другие сайты, которые в свою очередь передавать свои куки, сессии. Модуль должен в этом случае тянуть сайт, вытягивать все нужные данные и отдавать его в iframe ...
Сайт – каталог недвижимости
Необходимо разработать сайт по типу
http://search.knightfrank.com/property-for-sale/italy/sicilia
без поиска, личного кабинета пользователя и без представления Map View.
Язык программирования: PHP.
Ваше портфолио обязательно.
Предлагайте CMS, сроки и стоимость.
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