Сайт – каталог недвижимости

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Закрыт16 заявок207 просмотров

Необходимо разработать сайт по типу

http://search.knightfrank.com/property-for-sale/italy/sicilia

без поиска, личного кабинета пользователя и без представления Map View.

Язык программирования: PHP.

Ваше портфолио обязательно.

Предлагайте CMS, сроки и стоимость.

PHP
15 лет назад
antonin777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров