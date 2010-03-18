Сайт-визитка авторская.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок179 просмотров

Сайт состоит из 4 страниц. только текст и фотки. исключение - авторская галерея. Надо зпрограмить созданный дизайн на cms. Обращайтесь за подробным ТЗ!

15 лет назад
arteml79
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров