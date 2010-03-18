Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

1. некорректно работает модуль комментов (либо не выводятся (хотя в RSS видно) либо публикуются сразу на всех страницах :-)

2. Установить капчу

3. установить регистрацию пользователей и написание ими постов без необходимости заходить в админку ( из основного интерфейса сайта)

http://moygorod-citylife.ru

http://moygorod-music.ru

http://moygorod-art.ru

http://moygorod-sport.ru

http://moygorod-people.ru

Сайт расположен на пяти этих доменах - они все имеют общий шаблон и являются частью друг друга.

WordPressНаписание постов
15 лет назад
misharomanov
Романов 
54 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров