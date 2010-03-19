Парсер объявлений auto.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок232 просмотра

Требуется чтобы скрипт в заданый промежуток времени выкачивал объявления за отрезок времени и высылал их на почту.

Выборка на основании

http://www.all.auto.ru/extsearch/cars/used/

Марка - Иномарки

Год выпуска 2001 - текущий

Таможня - растаможен

Остальные поля - по умолчянию

15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
15 лет назад
$100
1 день
Я не пожалел что обратился к Евгению. Хотя он совсем недавно в веблансе, работа выполнена на 5 с плюсом!!! Все сделно именно так как я им хотел. Несмотря на появившиеся в ходе работы нюансы, Евгений сделал все на высшем уровне! Выполнение сроков и четкость исполнения задач - нечасто встретишь. Если хотите гарантированого выполнения поставленой задачи - обращайтесь к Евгению

Заявки фрилансеров

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
15 лет назад

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