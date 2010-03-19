Парсер объявлений auto.ru

Я не пожалел что обратился к Евгению. Хотя он совсем недавно в веблансе, работа выполнена на 5 с плюсом!!! Все сделно именно так как я им хотел. Несмотря на появившиеся в ходе работы нюансы, Евгений сделал все на высшем уровне! Выполнение сроков и четкость исполнения задач - нечасто встретишь. Если хотите гарантированого выполнения поставленой задачи - обращайтесь к Евгению