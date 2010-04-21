Разработка интерактивного информационного ролика для работы на сенсорном мониторе.

Интерфейс программы должен быть выполнен в виде развернутой книги. Переходы между разделами осуществляется из главного меню «Оглавление» и через «закладки» книги. Переход между разделами и страницами должен быть анимирован эффектом перелистывания. В режиме, когда нет сигналов управления в течение 1 мин. экран переходит в режим, когда «книга перелистывается» в автоматическом режиме с демонстрацией фотографий на заданную тему рыбной отрасли.

Интерактивный ролик должен предоставлять возможность из любого раздала или подраздела записать с помощью подключенной web камеры видео со звуком на винчестер ПК. По умолчанию запись длительностью до 1 мин.

после одной мин записи программа должна предложить, «Сохранить», «Отменить».

Возможно сохранить или отменить до окончания 1 минуты.

Ролик должен представлять собой навигационную программу по разделам и иметь следующую структуру:

1. Оглавление

1.2 О Российской части выставки

1.3 Список участников Российской части выставки

1.4 Интерактивный план размещения участников выставки

1.5 Расписание событий ( ????) – как вариант

1.6 Интерактивное обращение (видео)

1.7 МЕДИА – видео и фото альбом (?????)

1.2.1 О Российской части выставки

Текст + несколько слайдов (фото)

1.3.1 Список участников Российской части выставки на двух страницах «книги».

Список участников с функцией перехода в 1.3.2

1.3.2 Информация о компании + слайды ( описание и Тех.требования см. ниже)

В каждом разделе переход в 1.2 и кнопка перехода на видео обращение (либо сигнал в окошке с камеры, чтобы люди могли сразу понять, что они могут сняться)