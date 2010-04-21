1. некорректно работает модуль комментов (либо не выводятся (хотя в RSS видно) либо публикуются сразу на всех страницах :-) 2. Установить капчу 3. установить регистрацию пользователей и написание ими постов без необходимости заходить ...
Разработка интерактивного информационного ролика
Разработка интерактивного информационного ролика для работы на сенсорном мониторе.
Интерфейс программы должен быть выполнен в виде развернутой книги. Переходы между разделами осуществляется из главного меню «Оглавление» и через «закладки» книги. Переход между разделами и страницами должен быть анимирован эффектом перелистывания. В режиме, когда нет сигналов управления в течение 1 мин. экран переходит в режим, когда «книга перелистывается» в автоматическом режиме с демонстрацией фотографий на заданную тему рыбной отрасли.
Интерактивный ролик должен предоставлять возможность из любого раздала или подраздела записать с помощью подключенной web камеры видео со звуком на винчестер ПК. По умолчанию запись длительностью до 1 мин.
после одной мин записи программа должна предложить, «Сохранить», «Отменить».
Возможно сохранить или отменить до окончания 1 минуты.
Ролик должен представлять собой навигационную программу по разделам и иметь следующую структуру:
1. Оглавление
1.2 О Российской части выставки
1.3 Список участников Российской части выставки
1.4 Интерактивный план размещения участников выставки
1.5 Расписание событий ( ????) – как вариант
1.6 Интерактивное обращение (видео)
1.7 МЕДИА – видео и фото альбом (?????)
1.2.1 О Российской части выставки
Текст + несколько слайдов (фото)
1.3.1 Список участников Российской части выставки на двух страницах «книги».
Список участников с функцией перехода в 1.3.2
1.3.2 Информация о компании + слайды ( описание и Тех.требования см. ниже)
В каждом разделе переход в 1.2 и кнопка перехода на видео обращение (либо сигнал в окошке с камеры, чтобы люди могли сразу понять, что они могут сняться)
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