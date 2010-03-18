Доработка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Agm2.ru

Необходимо в сравнительно короткий срок доработать сайт агентства недвижимости. Ближайшее время на него будет направлен контекст Yandex и Google и куплен ряд ссылок для поднятия в поиске.

По всем доработкам написано тз.

Тз разделено на 2 части – то что написано обычным шриштом требуется выполнить в течении максимум 5 календарных дней, остальное (курсив) в течении 14 календарных дней.

1 часть – 10 000 руб., 2 часть 20 000 руб

тел 983-10-44 Никита

15 лет назад
constant2k
Никита 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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