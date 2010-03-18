Доработка сайта

Agm2.ru

Необходимо в сравнительно короткий срок доработать сайт агентства недвижимости. Ближайшее время на него будет направлен контекст Yandex и Google и куплен ряд ссылок для поднятия в поиске.

По всем доработкам написано тз.

Тз разделено на 2 части – то что написано обычным шриштом требуется выполнить в течении максимум 5 календарных дней, остальное (курсив) в течении 14 календарных дней.

1 часть – 10 000 руб., 2 часть 20 000 руб

тел 983-10-44 Никита