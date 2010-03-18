Переделать сайт

Необходимо перенести сайт www.teleprostir.com на новій движок.

Сейчас он на Джумле.

В принципе функционал останется тот же, просто будет другой дизайн и другая подача информация.

Обязательно условие: разработчик из Киева

Указываем СМС, срок и стоимость.

Без этих пунктов в топку