Обучить с нуля сотрудника программированию Drupal репетитор, преподаватель - занятия 1-2-3- часа в день, возможно не каждый день. Желателен опыт обучения, наличие программы (плана) обучения обязательно. Обучение посредством скайпа.
Переделать сайт
Необходимо перенести сайт www.teleprostir.com на новій движок.
Сейчас он на Джумле.
В принципе функционал останется тот же, просто будет другой дизайн и другая подача информация.
Обязательно условие: разработчик из Киева
Указываем СМС, срок и стоимость.
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