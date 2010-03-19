Правка скрипта WordPress

Проект открыт заново, из-за отсутствия прошлого разработчика уже 2 дня.

Субдомены должны быть на каждую категорию, обзор конкретного продукта, который является конечным звеном в каждой категории можно было поймать по разным субдоменам, те если посмотреть картинке Samsung XPS30 (во вложении) должен открываться вот так:

mp3players.toptenreviews.ru/samsung-xps30.html и samsung.toptenreviews.ru/samsung-xps30.html

Категории

* Первого уровня – level1.domain.ru

* Второго уровня – level2.domain.ru

* Папка третьего уровня – level2.domain.ru/level3/

Посты

* Пост в папке первого уровня – level1.domain.ru/post.html

* Пост в папке второго уровня – level2.domain.ru/post.html

* Пост в папке третьего уровня – level2.domain.ru/level3/post.html

сайт: http://top10review.ru/

На сайте установлен уже плагин с субдоменами, но его нужно дописать, т.к. сейчас плагин ловит только категории, работы не много, если вы разбираетесь в WP, при успешном завершении будут и другие заказы по WP.

Указывайте цену и сроки (все заявки скрыты), мои контакты в профиле.