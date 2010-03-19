Необходимо заверстать и натянуть на Typo3. Подробности в эттаче. Прошу оставлять - цену, сроки. Важно качество.
Работа для Joomla-специалистов. K2, JomSocial.
Уважаемые специалисты по Joomla, где вы, отзовитесь!
Требуется изготовление шабона из html-верстки (готова), главная + внутренние страницы. Шаблон должен быть кроссбраузерным, с адекватным отображением в ИЕ6, с выводом модулями ряда элементов: обратная связь, слоган сайта, контактная информация, текстовые блоки.
Далее - работа с разграничением прав пользователей, создание анкет для посетителей для регистрации на сайте (двух типов), настройка и интеграция компонентов JoomFish (сайт для двух языков, английский и русский), компонента каталога K2 с дополнительными полями и поддержкой highslide|др.библиотек для формирования всплывающих окон для просмотра полной фотографий, фильтром для поиска записей в каталоге, а также вывод модулем информации из каталога (маленькое фото + несколько полей) на главную страницу сайта.
Приветствуется глубокие знания CMS: структура, особенности построения компонентов, запросы к БД, умение работать напильником и скальпелем, нетривиальный подход.
Содействие со стороны менеджера, то есть меня - в наличии.
В дальнейшем, при успешном сотрудничестве - интеграция систем онлайн-оплаты.
Предпочительно - Украина. Но не обязательно.
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