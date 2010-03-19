Нужно создать, либо переделать, либо найти CMS

Нужна не сложная CMS для сайтов визиток.

Главные требования:

- быстрая загрузка (минимум запросов к бд);

- многоязычность, хотя бы два языка;

- возможность создавать страницы;

- генерируемое меню;

- визуальный редактор как в ДЛЕ или похожий (интересует загрузка файлов и фото);

- возможность публиковать новости либо статьи;

- форма обратной связи;

- простой каталог товаров/услуг;

- подключение дизайнов должно быть легким (к примеру на смарти);

CMS можно написать свою, либо переделать подходящую, главное что бы систему нельзя было определить (в случае переделки).

Дизайн админ панели будет наш.

Если есть наработки, тогда сразу высылайте ссылки на демку и цену.

intersys (тут сабака ;) mail.ru

В письме указывайте ссылку и цену, либо ссылки на ваши работающие примеры и цены.

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