Требуется парсер категорий и товаров 1-2 похожих магазинов на oscommerce. Данные нужно сложить в sql или csv
Нужно создать, либо переделать, либо найти CMS
Нужна не сложная CMS для сайтов визиток.
Главные требования:
- быстрая загрузка (минимум запросов к бд);
- многоязычность, хотя бы два языка;
- возможность создавать страницы;
- генерируемое меню;
- визуальный редактор как в ДЛЕ или похожий (интересует загрузка файлов и фото);
- возможность публиковать новости либо статьи;
- форма обратной связи;
- простой каталог товаров/услуг;
- подключение дизайнов должно быть легким (к примеру на смарти);
CMS можно написать свою, либо переделать подходящую, главное что бы систему нельзя было определить (в случае переделки).
Дизайн админ панели будет наш.
Если есть наработки, тогда сразу высылайте ссылки на демку и цену.
intersys (тут сабака ;) mail.ru
В письме указывайте ссылку и цену, либо ссылки на ваши работающие примеры и цены.
На проекте сообщения скрытые.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Проект открыт заново, из-за отсутствия прошлого разработчика уже 2 дня. Субдомены должны быть на каждую категорию, обзор конкретного продукта, который является конечным звеном в каждой категории можно было поймать по разным субдоменам, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо заверстать и натянуть на Typo3. Подробности в эттаче. Прошу оставлять - цену, сроки. Важно качество.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
СРОЧНО! Требуется веб-программист. Сейчас нужно оперативные правки + написание модулей для PHPBB форума. Также будут задачи по другим cms(магазины восновном). Оплата сдельная, по факту без задержек! За крупные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать модуль для Wordpress, который будет выбирать из Твитера записи по определенному критерию. Два варианта критерия выборки: 1) по хэш-тэгу 2) записи должны рифмоваться друг с другом Из выбранных записей формируются ...Закрыт15 лет назад
Нужно написать скрипт полностью автоматическогоисервиса выдачи кредитов типа http://lendmoney.ru https://lendland.ru от вас ценаВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать парсер статистики liveinternet.ru, который бы авторизировался в закрытую статистику, парсил первые 10 результатов у страниц статистики "поисковые системы" и "поисковые фразы", после чего делал вывод таблицей в 2 столбца. 1 ст. соответственно ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Приложение многопользовательского покера, возможно долговременное сотрудничество. Рассмотрю все варианты, будь то знание Action Script и возможность работы именно с приложением, разработка серверной части или же разработка дизайна для приложения. В заявке ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Только одно задание. При переходе на ссылку http://arcom.shop.by/7471/ (подобные страницы) над товарами под "Главная/LCD\Плазма-телевизоры" - нужно вывести ссылки подразделов ("хлебные крошки") (LG, Samsung, Sony и т.д. + по возможности картинку) ...Закрыт15 лет назад
Размещение любого количества объявлений на определенный срок. доработки примерно следующие: присоединение нового пользователя доступно прошедшим регистрацию на сайте 1.1 логин (авт.) 1.2 имя ...Закрыт15 лет назад