Нужно создать, либо переделать, либо найти CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Нужна не сложная CMS для сайтов визиток.

Главные требования:

- быстрая загрузка (минимум запросов к бд);

- многоязычность, хотя бы два языка;

- возможность создавать страницы;

- генерируемое меню;

- визуальный редактор как в ДЛЕ или похожий (интересует загрузка файлов и фото);

- возможность публиковать новости либо статьи;

- форма обратной связи;

- простой каталог товаров/услуг;

- подключение дизайнов должно быть легким (к примеру на смарти);

CMS можно написать свою, либо переделать подходящую, главное что бы систему нельзя было определить (в случае переделки).

Дизайн админ панели будет наш.

Если есть наработки, тогда сразу высылайте ссылки на демку и цену.

intersys (тут сабака ;) mail.ru

В письме указывайте ссылку и цену, либо ссылки на ваши работающие примеры и цены.

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15 лет назад
InterSys
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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