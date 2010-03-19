Требуется настроить модули joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Необходимо сделать 3 доработки на сайте построенном на joomla. Сайт можно посмотреть здесь: http://sait-ip.ru/ecomen/

Необходимо сделать следующее:

1. Перевести варианты голосования на Эстонский язык

2. В видео галереи перевести английский текст на Эстонский

3. Убрать в шапке сайта текст написанный белым цветом (Headline и Slogan text)

Необходимо это сделать до утра 19 марта

Joomla
15 лет назад
Sait-IP
Ооо 
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров