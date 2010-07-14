Форма отправки письма для DLE

Задание для тех, кто знает DLE.

Сайт tent-pro.ru

Сделать форму отправки письма, с полями для заполнения (проверка полей на заполненность обязательна) и каптчей.

Та форма, что стоит на сайте (переход по кнопке "расчет стоимости") не работает. Ее надо убрать и сделать новую.

Предыдущий исполнитель не справился с заданием. Еще раз обращаю внимание: заявки оставляют только те, кто имеет опыт такой работы и знаком с DLE. Не тратьте мое время в пустую. Работа будет считаться выполненной только после проверки работоспособности формы на сайте: все поля проверяются на заполнение, каптча должна работать!