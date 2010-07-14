Форма отправки письма для DLE

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки294 просмотра

Задание для тех, кто знает DLE.

Сайт tent-pro.ru

Сделать форму отправки письма, с полями для заполнения (проверка полей на заполненность обязательна) и каптчей.

Та форма, что стоит на сайте (переход по кнопке "расчет стоимости") не работает. Ее надо убрать и сделать новую.

Предыдущий исполнитель не справился с заданием. Еще раз обращаю внимание: заявки оставляют только те, кто имеет опыт такой работы и знаком с DLE. Не тратьте мое время в пустую. Работа будет считаться выполненной только после проверки работоспособности формы на сайте: все поля проверяются на заполнение, каптча должна работать!

DLE
15 лет назад
Gatteria
Лекса 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
15 лет назад
$35
2 дня
Сделал форму отправки в виде модуля, так что все поля можно настраивать и корректировать из админки. Все работает замечательно. Только положительные впечатления от нашего сотрудничества.
Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
penguen
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
15 лет назад
Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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