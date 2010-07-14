СРОЧНО! Требуется веб-программист. Сейчас нужно оперативные правки + написание модулей для PHPBB форума. Также будут задачи по другим cms(магазины восновном). Оплата сдельная, по факту без задержек! За крупные ...
Форма отправки письма для DLE
Задание для тех, кто знает DLE.
Сайт tent-pro.ru
Сделать форму отправки письма, с полями для заполнения (проверка полей на заполненность обязательна) и каптчей.
Та форма, что стоит на сайте (переход по кнопке "расчет стоимости") не работает. Ее надо убрать и сделать новую.
Предыдущий исполнитель не справился с заданием. Еще раз обращаю внимание: заявки оставляют только те, кто имеет опыт такой работы и знаком с DLE. Не тратьте мое время в пустую. Работа будет считаться выполненной только после проверки работоспособности формы на сайте: все поля проверяются на заполнение, каптча должна работать!
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