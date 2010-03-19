PHP+Ajax – написать скрипт

http://www.domoced.com.ua/ есть сайт http://u-s.com.ua/index.php?option=com_uut_personnel&id=33&Itemid=18 пример того что надо сделать Мы хотим переделать раздел "Обучение персонала" в "база персонала" т.е. чтобы вверху в разделах было написано база персонала вместо обучение ...