Необходимо заверстать и натянуть на Typo3. Подробности в эттаче. Прошу оставлять - цену, сроки. Важно качество.
PHP+Ajax – написать скрипт
Project Manager Script
срок : 1-2 недели
Надо разработать несложный скрипт , функционал которого позволит упростить работу командам программистов при разработке web проектов .
техническое задание прикреплено к теме .
Организую , предоплату после выполнения десяти-двадцати % работы .
Оплата – Yandex Money , RBK Money.
Жду ваших предложений
Заявки фрилансеров
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