Скрипт выгрузки каталога товаров в YML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки169 просмотров

Скрипт выгрузки каталога в YML файл для Яндекс маркета. Движок WebAssyst. Магазин - http://auto-goods.ru/shop/ Наш, написанный руками и рабочий YML файл - http://auto-goods.ru/goods.xml

Все должно корректно работать, при обновлении товара, картинок, цен, при повторных запусках ... и т.д.

15 лет назад
krolio
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$34
3 дня
Заказывал скрипт для выгрузки товара для яндекс маркета. Все сделано корректно и быстро! Работой доволен! 10!
Приятно работать! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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