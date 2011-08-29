Веб-разработчик ASP.NET / PHP

Веб-разработчик на PHP , MySQL. Специализируюсь на CMS Wordpress, Joomla.

Имею опыт разработки интернет-магазинов (http://mabonne.ru).

Веб-разрабочтик сайтов и веб-сервисов на ASP.NET (1.1, 2.0, 3.5, 4), MS SQL Server.

AJAX, JQuery, ExtJS, XML+XSLT.

Разработчик Winforms (.NET) приложений.

Языки программирования: PHP, C#, VB.NET, JavaScript/VBScript.

СУБД: MS SQL Server, MySQL, Postgre SQL

Сетевой администратор: Windows Server 2003, Active Directory, IIS, Kerio Winroute, Linux, IpTables, Apache, Ngnix.

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Опыт разработки сайтов и веб-приложений на связке ASP.NET + MS SQL Server, - с 2007 года.

MS AJAX, XML+XSLT - с 2008 года.

PHP+MySQL - c 2009 года.

Есть опыт работы в небольшой команде (5 человек), могу разобраться в чужом коде.

Большой опыт HTML верстки сайтов как на таблицах, так и на CSS.

Имеется своя CMS на ASP.NET 2.0+SQL Server.

Опыт разработки Windows (winforms) приложений (VB.Net, C#) в связке с MS SQL Server, MS Access, XML - с 2006 года.

Пишу приложения на VBA (Ms Office), скрипты на VBS, Javascript.

Написал систему для "Татстроя" http://www.oaotatstroi.ru/ по анализу качества конструкционных материалов, которая обрабатывает большое количество данных, рассчитывает прочность конструкционных материалов, и выдает заключение: можно ли продолжать строительство, или здание нужно срочно сносить ;-)

В ней расчитываются все новые здания, мосты и дома в Казани. (ASP.NET+SQL Server, часть на Winforms (.NET 2.0))

Разработал две различные системы документооборота (ASP.NET+SQL Server), и CRM: одна на WinForms+SQL Server (.NET 2.0) и на ASP.NET 2.0 + SQL Server

В данное время принимаю участие в разработке редакционно-издательской системы Digital Press: http://imlab-soft.ru/digital-press

Winforms (.NET 3.5), Windows Presentation Foundation, MS SQL Server 2008