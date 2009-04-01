Тема: Сотовые телефоны Содержание: Показ телефонов – Iphone, Nokia X6 какой нибудь навороченный Samsung Текст - переменный: «Покупай сейчас» «Дешеле талько в подарок» «Экономия ...
- Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Разработка магазинов под OS CommerceВеб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужно модифицировать магазин osCommerce. ТЗ в атаче. Прошу СТРОГО указывать сроки и стоимость выполнения. Без этого ответы рассматриваться не будут. СпасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужно модифицировать магазин osCommerce под наши нужды. ТЗ в атаче. Прошу СТРОГО указывать сроки и стоимость выполнения. Без этого ответы рассматриваться не будут. СпасибоВеб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать модули подключения магазина ecshoprus.ru/ к платежным системам интеркасса (interkassa.com), PayPal, 2Checkout Ваши цены и сроки, пожалуйста.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Есь магазин ecshoprus.ru , который 100% template-based Есть шаблон в PSD, который сверстан и натянут на OSCommerce Нужно "собрать" верстку из файлов OSCommerce и натянуть на магазин ecshoprus.ru (в ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есь магазин ecshoprus.ru/ Есть шаблон в PSD, который сверстан и натянут на OSCommerce Нужно либо а) заново сверстать PSD и натянуть на скрипт магазина ecshoprus.ru/ б) "собрать" верстку из файлов ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен клон swoopo или аналогичный Cкрипт должен быть полностью открыт Обязательно наличие демоСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад