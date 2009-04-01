hgurik

Arkadi Sargsyan hgurik

 
62 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламный баннер

    Тема: Сотовые телефоны Содержание: Показ телефонов – Iphone, Nokia X6 какой нибудь навороченный Samsung Текст - переменный: «Покупай сейчас» «Дешеле талько в подарок» «Экономия ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация osCommerce

    Здравствуйте. Нужно модифицировать магазин osCommerce. ТЗ в атаче. Прошу СТРОГО указывать сроки и стоимость выполнения. Без этого ответы рассматриваться не будут. Спасибо

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Электронный магазин

    Здравствуйте. Нужно модифицировать магазин osCommerce под наши нужды. ТЗ в атаче. Прошу СТРОГО указывать сроки и стоимость выполнения. Без этого ответы рассматриваться не будут. Спасибо

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натянуть шаблон на магазин

    $80

    Есь магазин ecshoprus.ru , который 100% template-based Есть шаблон в PSD, который сверстан и натянут на OSCommerce Нужно "собрать" верстку из файлов OSCommerce и натянуть на магазин ecshoprus.ru (в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн магазина

    Есь магазин ecshoprus.ru/ Есть шаблон в PSD, который сверстан и натянут на OSCommerce Нужно либо а) заново сверстать PSD и натянуть на скрипт магазина ecshoprus.ru/ б) "собрать" верстку из файлов ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аукцион

    Нужен клон swoopo или аналогичный Cкрипт должен быть полностью открыт Обязательно наличие демо

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад