hbreaker

Александр Мартынов hbreaker

 
38 летУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Сайты под ключ, лучшее качество, психологическое и эстетическое удобство

  • Консультация по PayPal в течении часа

    Основное - хочу узнать как передать в paypal или расчитать у них на сайте - стоимость доставки + налоги, по моему алгоритму, который на сайте магазина. Не знаю или можно там такое, чтоб скинуть на paypal корзину, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новички в PHP и HTML

    Нужны люди только начинающие осваивать HTML и PHP и желающие быстрее обучиться на практике. У меня есть проекты, которые можно поделить на отдельные задачи. Я буду давать подробное техническое задание и помогать отвечать на вопросы по ходу ...

    PHPHTML
    Веб-программирование78 заявок
    Закрыт
    15 лет назад