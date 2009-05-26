Основное - хочу узнать как передать в paypal или расчитать у них на сайте - стоимость доставки + налоги, по моему алгоритму, который на сайте магазина. Не знаю или можно там такое, чтоб скинуть на paypal корзину, ...
Александр Мартынов hbreakerhbreaker
38 летУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Будет плюсом знание framework CodeIgniter, тогда нужно написать например model или library. или наглядно показать, рассказать мне по skype или ICQ как это сделать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
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Сделать сайт по продажи мебели подобный http://www.giggle.com/category_collection.aspx?CID=692&OID=796&viewall=1&cm_mmc=Website%20Publicity-_-Google-_-Brand-_-Giggle&c1=brand~brand-giggle&source=adwords&kw=gigglesИнтернет-магазины28 заявокЗакрыт16 лет назад