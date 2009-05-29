Нужен красивый макет для сайта поздравлений

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок125 просмотров

Нужен макет psd для сайта поздравлений, тостов, подарков. Минимальной шапкой, левый блок - новости и меню, в шапке меню, основной блок, подвал. С шрифтами. Цвета: фон - белый, цветовая гамма светлые тона (голубой, желтый и т.д.)

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maxsite
Максим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик! Четко ставит задачи и дает примеры. Не работа, а сказка! Спасибо)

Заявки фрилансеров

maxsite
Максим 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $250

    Сумма - 100$ или Ваше предложение. ======================================= Интересует дизайн на уровне не ниже перечисленных: lioncapital[dot]com bvcp[dot]ru iconpe[dot]com sequoiacap[dot]com russiapartners[dot]com aquilacap[dot]ru falconadvisers[dot]ru ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для магазина

    Нужен дизайн для магазина. http://alt-shop.ru Предлагайте варианты. Возможно также потребуется установка дизайна на сайт.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для игрового клана

    $50

    Требуется создание эксклюзивного и презентабельного дизаина для игрового клана европейского уровня. желательно что бы имелся опыт работы с аналогичными заданиями. приветствуется инициатива и легкость в общении со стороны исполнителя.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Корпоративный образ и дизайн веб-студии

    $100

    Нарисовать(либо предоставить готовый вариант еще не использованный) простой(как гугл например), самодостаточный, понятный для человека далекого от интернет-технологий. Нужен дизайн обладающий свойством доступности(ясность, контраст, графика...).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн каталога медицинских учреждений

    $21

    Нужен дизайн сайта медицинских учреждений (главной страницы и внутренних - списка и карточки учреждения). Подробное техническое задание при общении и выборе кандидата. Буду рад видеть Ваши примеры работ, ценовой порог, отзывы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • UPGRADE дизайна

    $200

    Есть сайт: www.kingisepp-mo.ru Надо сделать нормальный дизайн+нарезку. Требования: 1) современное оформление официального сайта города. 2) страница ленты новостей. 3) страница статического контента и статей. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад