Корпоративный образ и дизайн веб-студии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок449 просмотров

Нарисовать(либо предоставить готовый вариант еще не использованный) простой(как гугл например), самодостаточный, понятный для человека далекого от интернет-технологий. Нужен дизайн обладающий свойством доступности(ясность, контраст, графика...).

16 лет назад
itc
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $250

    Сумма - 100$ или Ваше предложение. ======================================= Интересует дизайн на уровне не ниже перечисленных: lioncapital[dot]com bvcp[dot]ru iconpe[dot]com sequoiacap[dot]com russiapartners[dot]com aquilacap[dot]ru falconadvisers[dot]ru ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн каталога медицинских учреждений

    $21

    Нужен дизайн сайта медицинских учреждений (главной страницы и внутренних - списка и карточки учреждения). Подробное техническое задание при общении и выборе кандидата. Буду рад видеть Ваши примеры работ, ценовой порог, отзывы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • UPGRADE дизайна

    $200

    Есть сайт: www.kingisepp-mo.ru Надо сделать нормальный дизайн+нарезку. Требования: 1) современное оформление официального сайта города. 2) страница ленты новостей. 3) страница статического контента и статей. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна помощь по доработке дизайна сайта

    Мне необходим свой авторский сайт- я дизайнер одежды. Владею основными графическими пакетами, но веб дизом ранее не занималась. Дизайн сайта уже разработала, но, как видно есть нюансы, которые небыли учтены... Профессионалы, объясните мои ошибки и ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта для строительной компании

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн для компании занимающейся строительством, ремонтом и тп. Подробное ТЗ предоставлю после выбора фрилансера. После выбора кандидата определим стоимость работ и сроки. Рад буду предложением ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта и верстка

    $70

    Нужно сделать дизайн 2 страниц (главная и внутренняя) несложного сайта. Логотип предоставляется. На выходе должен получить макеты psd + html верстка Все подробности отпишу в приват. ...

    HTML
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать макет интернет-магазина

    Есть макет интернет-магазина, выполненный в CDR Нужно доработать существующий макет: 1. При необходимости улучшить и оптимизировать расположение материала на странице 2. Оптимизировать юзабилити 3. Доработать макет с точки зрения ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад