Сумма - 100$ или Ваше предложение. ======================================= Интересует дизайн на уровне не ниже перечисленных: lioncapital[dot]com bvcp[dot]ru iconpe[dot]com sequoiacap[dot]com russiapartners[dot]com aquilacap[dot]ru falconadvisers[dot]ru ...
Корпоративный образ и дизайн веб-студии
Нарисовать(либо предоставить готовый вариант еще не использованный) простой(как гугл например), самодостаточный, понятный для человека далекого от интернет-технологий. Нужен дизайн обладающий свойством доступности(ясность, контраст, графика...).
Выбранный исполнитель
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