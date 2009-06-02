Есть сайт: www.kingisepp-mo.ru Надо сделать нормальный дизайн+нарезку. Требования: 1) современное оформление официального сайта города. 2) страница ленты новостей. 3) страница статического контента и статей. ...
Дизайн каталога медицинских учреждений
Нужен дизайн сайта медицинских учреждений (главной страницы и внутренних - списка и карточки учреждения).
Подробное техническое задание при общении и выборе кандидата.
Буду рад видеть Ваши примеры работ, ценовой порог, отзывы.
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