Дизайн каталога медицинских учреждений

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок284 просмотра

Нужен дизайн сайта медицинских учреждений (главной страницы и внутренних - списка и карточки учреждения).

Подробное техническое задание при общении и выборе кандидата.

Буду рад видеть Ваши примеры работ, ценовой порог, отзывы.

16 лет назад
MaCruS
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$21
3 дня
Работой доволен, все пожелания Андрей учел, кое где, посоветовал как правильней сделать, предусмотрел некоторые детали в дизайне на будущее.
Хороший заказчик, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад

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