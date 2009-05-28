Нужна помощь по доработке дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок250 просмотров

Мне необходим свой авторский сайт- я дизайнер одежды. Владею основными графическими пакетами, но веб дизом ранее не занималась. Дизайн сайта уже разработала, но, как видно есть нюансы, которые небыли учтены... Профессионалы, объясните мои ошибки и помогите доработать...Жду предложений.

16 лет назад
Tatiana_El
Татьяна 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для строительной компании

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн для компании занимающейся строительством, ремонтом и тп. Подробное ТЗ предоставлю после выбора фрилансера. После выбора кандидата определим стоимость работ и сроки. Рад буду предложением ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта и верстка

    $70

    Нужно сделать дизайн 2 страниц (главная и внутренняя) несложного сайта. Логотип предоставляется. На выходе должен получить макеты psd + html верстка Все подробности отпишу в приват. ...

    HTML
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать макет интернет-магазина

    Есть макет интернет-магазина, выполненный в CDR Нужно доработать существующий макет: 1. При необходимости улучшить и оптимизировать расположение материала на странице 2. Оптимизировать юзабилити 3. Доработать макет с точки зрения ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн каталога предприятий

    $1000

    Нужен красивый и оригинальный дизайн сайта-каталога предприятий. проект называется "Белый список" помимо выбранного исполнителя 2 работы будут вознаграждены.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Муниципальный проект

    $1000

    Необходим дизайн сайта для муниципального проекта "Без риелторов" для учатия в конкурсе необходимо: 1. предложить один или более логотипов 2. предложить хотя бы один макет сайта. ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Существует проект http://a10plus.com/ дизайн мягко говоря - убогий. Необходимо сделать интересный дизайн. объявляется конкурс. Для участия в конкурсе необходимо: 1. предоставить в указанные сроки: 2 варианта логотипа ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать дизайн и верстку 9-и страниц сайта

    $50

    Создать дизайн и верстку 9-и страниц сайта (эскизы прилагаются) 1. главная 2. регистрация_1 3. регистрация_2 4. регистрация_3 5. вход 6. профиль_1 7. профиль_2 8. профиль_3 9. помощь Дизайн: Используются цвета – ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад