Создать дизайн и верстку 9-и страниц сайта (эскизы прилагаются) 1. главная 2. регистрация_1 3. регистрация_2 4. регистрация_3 5. вход 6. профиль_1 7. профиль_2 8. профиль_3 9. помощь Дизайн: Используются цвета – ...
Редизайн сайта
Существует проект
дизайн мягко говоря - убогий. Необходимо сделать интересный дизайн.
объявляется конкурс. Для участия в конкурсе необходимо:
1. предоставить в указанные сроки:
2 варианта логотипа (сделать более красивым из имеющихся элементов)
2 варианта дизайна
2. оплата будет выполнятся следующим образом:
50% после выбора работы
50% после окончания работ
Заявки фрилансеров
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