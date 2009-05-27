Редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок1750 просмотров
#1$

Существует проект

http://a10plus.com/

дизайн мягко говоря - убогий. Необходимо сделать интересный дизайн.

объявляется конкурс. Для участия в конкурсе необходимо:

1. предоставить в указанные сроки:

2 варианта логотипа (сделать более красивым из имеющихся элементов)

2 варианта дизайна

2. оплата будет выполнятся следующим образом:

50% после выбора работы

50% после окончания работ

16 лет назад
maugley
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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