Сайт с простой флешкой

Нужен дизайн сайта в достаточно короткие сроки

тема сайта Аксессуары для мототехники.

дизайн собой представлять должен:

верх шапка на флэшке

горизонтальное меню из нескольких пунктов (главная, о компании, продукция...)

разделение на 2 колонки

левая

снегоходы:

-кофры

-сани

квадроциклы:

-кофры

-тенты

флэшка из себя представлять должна:

по центру дом(магазин) с надписью A4M в него с одной стороны по снегу заезжает снегоход выезжает с прицепленными санями и с кофром

с другой квадроцикл по земле и так же выезжает с кофром.

выглядеть должно как мультик, деталей особых не надо.

просто что бы было симпатично и понятно что едет.