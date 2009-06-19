Сайт с простой флешкой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок312 просмотров

Нужен дизайн сайта в достаточно короткие сроки

тема сайта Аксессуары для мототехники.

дизайн собой представлять должен:

верх шапка на флэшке

горизонтальное меню из нескольких пунктов (главная, о компании, продукция...)

разделение на 2 колонки

левая

снегоходы:

-кофры

-сани

квадроциклы:

-кофры

-тенты

флэшка из себя представлять должна:

по центру дом(магазин) с надписью A4M в него с одной стороны по снегу заезжает снегоход выезжает с прицепленными санями и с кофром

с другой квадроцикл по земле и так же выезжает с кофром.

выглядеть должно как мультик, деталей особых не надо.

просто что бы было симпатично и понятно что едет.

16 лет назад
VIA
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
4 дня
В работе проявил профессионализм, терпение и хорошие знания в Flash. Планирую дальше обращаться.

Заявки фрилансеров

Slavison
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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