Дизайн сайта ХХХзнакомств.

Для интернет-магазина занимающегося продажей труб, фитингов, кранов и т.п. нужен дизайн. Как и в любом интернет-магазине на сайте должно быть основное внимание уделено качественному представлению товаров. Нужны различные блоки с разделами, новыми товарам и прочим. ...