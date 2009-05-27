Нужно разработать дизайн для сайта, понравившаяся структура в прикреплённом файле
Дизайн сайта для строительной компании
Добрый день.
Необходимо сделать дизайн для компании занимающейся строительством, ремонтом и тп.
Подробное ТЗ предоставлю после выбора фрилансера. После выбора кандидата определим стоимость работ и сроки.
Рад буду предложением от ответственных фрилансеров.
Оставляйте свою заявку в таком вот формате:
1. ссылка на портфолио или 2-3 лучших работы.
2. контактные данные.
3. ценовой порог.
4. сроки.
P.S. Ребята, если нет примеров работ - нет смысла обращаться. Идеально если Вы находитесь в Киеве.
UPD не пишите в личку и аську. Ваши сообщения просто теряются.
Заявки фрилансеров
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