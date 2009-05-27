Дизайн сайта для строительной компании

Добрый день.

Необходимо сделать дизайн для компании занимающейся строительством, ремонтом и тп.

Подробное ТЗ предоставлю после выбора фрилансера. После выбора кандидата определим стоимость работ и сроки.

Рад буду предложением от ответственных фрилансеров.

Оставляйте свою заявку в таком вот формате:

1. ссылка на портфолио или 2-3 лучших работы.

2. контактные данные.

3. ценовой порог.

4. сроки.

P.S. Ребята, если нет примеров работ - нет смысла обращаться. Идеально если Вы находитесь в Киеве.

UPD не пишите в личку и аську. Ваши сообщения просто теряются.