# 1 — $

Сумма - 100$ или Ваше предложение.

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Интересует дизайн на уровне не ниже перечисленных:

lioncapital[dot]com

bvcp[dot]ru

iconpe[dot]com

sequoiacap[dot]com

russiapartners[dot]com

aquilacap[dot]ru

falconadvisers[dot]ru

Больше всего интересует дизайн в стиле lioncapital[dot]com !!!!!!!

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Общая графическая композиция.

Картинки и графика должны символизировать:

картины, символизирующие Россию - Кремль, Собор Василия Блаженного,

матрешки (как например здесь - russiapartners[dot]com),

или символизирующие суть бизнеса - добавление стоимости компаниям (например, bvcp[dot]ru).

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Цветовая гамма - с визитки.

Логотип - название фирмы на визитке.

Дополнительная информация только по I~C~Q.

# 15~32~95 (Работает антиспам-бот)

На личные сообщения на сайте - не отвечаю.

На сообщения типа: "Пишите в аську 778899, сделаем суперклёво" - не отвечаю.

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Сумма - 100$ или Ваше предложение.

Предоплата - отсутствует и не планируется.

Оплата за участие - отсутствует и не планируется.

Будет поощрение за 2-е место в размере 30$

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Условия:

Добавляете предложение на сайте (сумма).

Пишите на I~C~Q : Ваш аккаунт, сумма.

Получаете доп. инфо по I~C~Q - если необходимо.

Ваши варианты диза (превью) выкладывать на сайте (Главная и внутренняя страница - обязательно).

Большие, качественные рисунки - на мыло 7179831[at]gmail.com .

Указать тему письма в формате "Дизайн от ВАШ_НИК, ICQ"

Победитель будет определен непосредственно на сайте.

Оплата будет после доработки дизайна- победителя до версии под верстку (порезанные jpg и png)

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Работы будут приниматься до 9-00 08-06-2009.

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P.S. Возможно, описание задания будет обновляться. Следите за изменениями.