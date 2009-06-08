Нужен дизайн сайта медицинских учреждений (главной страницы и внутренних - списка и карточки учреждения). Подробное техническое задание при общении и выборе кандидата. Буду рад видеть Ваши примеры работ, ценовой порог, отзывы.
Дизайн сайта
Сумма - 100$ или Ваше предложение.
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Интересует дизайн на уровне не ниже перечисленных:
lioncapital[dot]com
bvcp[dot]ru
iconpe[dot]com
sequoiacap[dot]com
russiapartners[dot]com
aquilacap[dot]ru
falconadvisers[dot]ru
Больше всего интересует дизайн в стиле lioncapital[dot]com !!!!!!!
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Общая графическая композиция.
Картинки и графика должны символизировать:
картины, символизирующие Россию - Кремль, Собор Василия Блаженного,
матрешки (как например здесь - russiapartners[dot]com),
или символизирующие суть бизнеса - добавление стоимости компаниям (например, bvcp[dot]ru).
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Цветовая гамма - с визитки.
Логотип - название фирмы на визитке.
Дополнительная информация только по I~C~Q.
# 15~32~95 (Работает антиспам-бот)
На личные сообщения на сайте - не отвечаю.
На сообщения типа: "Пишите в аську 778899, сделаем суперклёво" - не отвечаю.
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Сумма - 100$ или Ваше предложение.
Предоплата - отсутствует и не планируется.
Оплата за участие - отсутствует и не планируется.
Будет поощрение за 2-е место в размере 30$
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Условия:
Добавляете предложение на сайте (сумма).
Пишите на I~C~Q : Ваш аккаунт, сумма.
Получаете доп. инфо по I~C~Q - если необходимо.
Ваши варианты диза (превью) выкладывать на сайте (Главная и внутренняя страница - обязательно).
Большие, качественные рисунки - на мыло 7179831[at]gmail.com .
Указать тему письма в формате "Дизайн от ВАШ_НИК, ICQ"
Победитель будет определен непосредственно на сайте.
Оплата будет после доработки дизайна- победителя до версии под верстку (порезанные jpg и png)
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Работы будут приниматься до 9-00 08-06-2009.
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P.S. Возможно, описание задания будет обновляться. Следите за изменениями.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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