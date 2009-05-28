Ищу исполнителя для эксклюзивного художественного дизайна форума phpBB3. Тематика знакомства.
Сайт для игрового клана
Требуется создание эксклюзивного и презентабельного дизаина для игрового клана европейского уровня. желательно что бы имелся опыт работы с аналогичными заданиями. приветствуется инициатива и легкость в общении со стороны исполнителя.
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