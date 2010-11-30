Subdream

Руслан Subdream

 
42 годаКанада/Монреаль
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

icq 291370051

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Заставка для блога.

    $30

    Дам лого, если можно его анимировать то вообше круто.Исходник логотипа в из программы Photoshop Длительность 10сек

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Движок ДЛЕ

    Движок ДЛЕ 1)Нужно сверстать простой дизайн по моему рисунку, почти всё в ХТЛМ и иконки. 2)Улучшить систему добавления новостей, внешний вид и добавление видео с ютуба с захватом кадра в картинку. Сроки 2-3 дня не больше.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рисунок для татуировки

    Нужен рисунок для татуировки (на грудь с боку) Тема: Пуля (от ак 47) с крыльями (в стиле герба) Можно добавить детали, главное чтоб выглядело серьёзно. Предлагайте вашу цену сюда и линки с наброском в пм.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приват проект для Петросян Давид (PerfectoWeb)

    $180

    В профиле выбор места проживания по пунктам : выбор страны, индекса, департамента, региона, Потом , день рождения, возраст (год рождения), пол, и страница на фейсбуке. Возможность добавления друзей, сделать кнопку добавить в друзья в профиле и в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Граббер для ДЛЕ

    Нужен простой но эффективный граббер для - DataLife Engine 7.2 Грабим только картинки с новости и закачиваем себе на сервер Нужна гарантия работоспособности граббера на год Грабим с 4-5 сайтов Ресайз картинок: Короткая новость 1 картинка 600 на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Aукцион

    Добрый день, я ищу человека способного реализовать систему купонов в движке аукциона bppennybid. В админке сделать возможность создавать промо код при вводе которого на регистрации либо покупки пакета "жетонов" пользователь получает бонус +5 жетонов. Срок около ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон аукциона

    Добрый день, нужно сделать (изменить базовый) шаблон аукциона bppennybid по моему наброску. Сроки: 5 дней Оплата: Предлагайте вашу цену

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен шаблон для DLE (по наброску)

    Нужен шаблон для DLE , мной был нарисован набросок нужно реализовать в тему, заинтересованным дам ссылку. Дизайн не замысловатый, незначительная переделка старого, тем кто умеет немного рисовать и верстать будет не трудно. Сроки не жмут, два три ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Граббер новостей (DLE)

    Добрый вечер, у меня сайт на ДЛЕ мне нужено сделать так чтоб модерам и админам была доступна одна страница для добавления новости в таком виде: 1) поле для названия 2) поле для описания (выводится и в короткой ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос БД

    $15

    Есть сайт на сабдримере хочу поставить ДЛЕ в ручную перезабивать новости трудновато будет, нужно перенести БД. Юсеров можно потерять главное это новости и комменты к ним.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно сделать во флаше табло

    Нужно сделать во флаше табло изменяющееся в зависимости от времени на компе пользователя (день, ночь, рассвет, закат итд) с небольшим нарисованным сюжетом (солнце, луна, облака, трава) Главное чтоб весило не так много. Ваши расценки и предложения, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужно довести до ума коменты в Subdreamer.

    $15

    Добавить возможность цитировать. (не важно) Вывод каждого поста в рамочке, в table. Вывод аватара зареганых пользователей, у меня интегрирована вобла, в логин панели Subdreamer'a аватары выводиться значит и в коментах можно сделать. И было бы не плохо вставить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Adimirat
Артём 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Интро 5 секунд для видео
Хорошо поставленная задача, оперативная коммуникация, своевременная оплата, приятно работать с таким заказчиком!
Работа выполняется быстро и профессионально! учёл все пожелания и просьбы. Спасибо.
Ответный отзыв
dyvaki
Галина 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Заставка для блога.
С Русланом приятно работать. Задание четкое, оплата вовремя. Рекомендую.
Спасибо Галине за отлично выполненную работу всё очень быстро и чётко.
Ответный отзыв
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Перенос БД
Приятно было поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сделал всё как я и хотел, сразу видно проф. Если что надо буду работать с ним. За хорошую работу я подарил сверху 15 вм
Ответный отзыв
nixXxon86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен рисунок для татуировки
Мне понравилось работать с Русланом, радует его подход к тому что он требует, оплата вовремя.
Предоставил несколько вариантов , проявил креативность, проект выполнен. Спасибо.
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$180
10 баллов
12 лет назад
Приват проект для Петросян Давид (PerfectoWeb)
Было очень и очень приятно сотрудничать с Русланом! Всегда в нужное время в сети, отвечал на все интересующие вопросы + сам делал некие правки в языках. Никаких лишних эмоций либо недопониманий. Будем рады в предь работать по любому желаемому проекту! Perfecto Web рекомендует!
Огромное спасибо Давиду, всё выполнено в кротчайшие сроки, учтены все детали , всё время был на связи. Результатом доволен, всё сделано как я и хотел. Подготавливаю второй проект для работы с ним же.
Ответный отзыв