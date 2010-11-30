Нужно добавить эффекты из deforum stable diffusion на видео в формате 9:16 пример: https://vm.tiktok.com/ZMYwhjXSK/
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $25
Нужно сделать интро 5 секунд для видео, с элементами 3D на заднем фоне.Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Дам лого, если можно его анимировать то вообше круто.Исходник логотипа в из программы Photoshop Длительность 10секВидеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Движок ДЛЕ 1)Нужно сверстать простой дизайн по моему рисунку, почти всё в ХТЛМ и иконки. 2)Улучшить систему добавления новостей, внешний вид и добавление видео с ютуба с захватом кадра в картинку. Сроки 2-3 дня не больше.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен рисунок для татуировки (на грудь с боку) Тема: Пуля (от ак 47) с крыльями (в стиле герба) Можно добавить детали, главное чтоб выглядело серьёзно. Предлагайте вашу цену сюда и линки с наброском в пм.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $180
В профиле выбор места проживания по пунктам : выбор страны, индекса, департамента, региона, Потом , день рождения, возраст (год рождения), пол, и страница на фейсбуке. Возможность добавления друзей, сделать кнопку добавить в друзья в профиле и в ...Завершен12 лет назад
Перенос сайта на новую версию движкаЗавершен12 лет назад
Нужен простой но эффективный граббер для - DataLife Engine 7.2 Грабим только картинки с новости и закачиваем себе на сервер Нужна гарантия работоспособности граббера на год Грабим с 4-5 сайтов Ресайз картинок: Короткая новость 1 картинка 600 на ...Завершен12 лет назад
Добрый день, я ищу человека способного реализовать систему купонов в движке аукциона bppennybid. В админке сделать возможность создавать промо код при вводе которого на регистрации либо покупки пакета "жетонов" пользователь получает бонус +5 жетонов. Срок около ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день, нужно сделать (изменить базовый) шаблон аукциона bppennybid по моему наброску. Сроки: 5 дней Оплата: Предлагайте вашу ценуHTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен шаблон для DLE , мной был нарисован набросок нужно реализовать в тему, заинтересованным дам ссылку. Дизайн не замысловатый, незначительная переделка старого, тем кто умеет немного рисовать и верстать будет не трудно. Сроки не жмут, два три ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добрый вечер, у меня сайт на ДЛЕ мне нужено сделать так чтоб модерам и админам была доступна одна страница для добавления новости в таком виде: 1) поле для названия 2) поле для описания (выводится и в короткой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть сайт на сабдримере хочу поставить ДЛЕ в ручную перезабивать новости трудновато будет, нужно перенести БД. Юсеров можно потерять главное это новости и комменты к ним.Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно сделать во флаше табло изменяющееся в зависимости от времени на компе пользователя (день, ночь, рассвет, закат итд) с небольшим нарисованным сюжетом (солнце, луна, облака, трава) Главное чтоб весило не так много. Ваши расценки и предложения, ...Завершен17 лет назад
Нужен программист желательно работавшим с движком Subdreamer, для обеспечения безопасности сайта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Добавить возможность цитировать. (не важно) Вывод каждого поста в рамочке, в table. Вывод аватара зареганых пользователей, у меня интегрирована вобла, в логин панели Subdreamer'a аватары выводиться значит и в коментах можно сделать. И было бы не плохо вставить ...Завершен17 лет назад