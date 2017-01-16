Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/
Интро 5 секунд для видео
Нужно сделать интро 5 секунд для видео, с элементами 3D на заднем фоне.
Выбранный исполнитель
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