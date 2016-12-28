Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/
Композинг, анимация, дизайн
Не знаю как называются такие штуки, но нужно сделать анимированный самолет
Вроде делаются в after effect
Заявки фрилансеров
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