Необходимо прорисовать такую вот новогоднюю открыточку. Нанести все надписи, логотипы и анимировать таким же образом.
Стартовая анимация
Стартовая анимация на приложение в формате svg
Заявки фрилансеров
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