Создать веб анимацию или слайдер

Необходимо создать анимированный модуль для демонстрации движения кабины лифта внутри стеклянной шахты лифта, а также открывание двери.

Это своего рода демонстрация работы вакуумного лифта, которая впоследствии должна быть размещена на странице сайта.

Общая фотография прилагается. Дизайнер создаст все необходимые изображения.

Как вариант :

- лифт движется при прокручивании при скроллинге мышкой

- лифт движется и открываются двери при кликах мышки по изображению

Необходимо что-то очень эффектное. Чтобы "круто!"

И затем разместить работу на странице нашего сайта.