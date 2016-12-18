Создать веб анимацию или слайдер

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Закрыт6 заявок151 просмотр

Необходимо создать анимированный модуль для демонстрации движения кабины лифта внутри стеклянной шахты лифта, а также открывание двери.

Это своего рода демонстрация работы вакуумного лифта, которая впоследствии должна быть размещена на странице сайта.

Общая фотография прилагается. Дизайнер создаст все необходимые изображения. 

Как вариант : 

- лифт движется при прокручивании при скроллинге мышкой 

- лифт движется и открываются двери при кликах мышки по изображению

Необходимо что-то очень эффектное. Чтобы "круто!" 

И затем разместить работу на странице нашего сайта.

8 лет назад
denye
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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