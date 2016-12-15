Анимированный смайл

Здравствуйте!

Мне нужен анимированный GIF смайл с вот этим персонажем

https://www.google.com.ua/search?q=yarni+unravel&newwindow=1&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeucb6wvTQAhVIFCwKHWxcDEkQ_AUIBigB

и чтоб он делал вот такую зацикленную анимацию (танец)

https://media.tenor.co/images/96523f2c3d53787e051d596041b52074/raw

Высота смайла 36px, ширина от 10px до 72px.

Главное чтоб персонаж легко узнавался (при высоте 36px и ширине от 10px до 72px) и была плавная анимация как в примере (в примере (в конце) она чуть прерывается, у нас она должна быть зациклена).

ВАЖНО - в заявке нужны ссылки на вашу подобную работу в прошлом (желательно тоже смайл).

Сколько по оплате, срокам?