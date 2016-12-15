Анимированный смайл

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок225 просмотров

Здравствуйте!

Мне нужен анимированный  GIF смайл с вот этим персонажем

https://www.google.com.ua/search?q=yarni+unravel&newwindow=1&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeucb6wvTQAhVIFCwKHWxcDEkQ_AUIBigB

и чтоб он делал вот такую зацикленную анимацию (танец) 

https://media.tenor.co/images/96523f2c3d53787e051d596041b52074/raw

Высота смайла 36px, ширина от 10px до 72px.

Главное чтоб персонаж легко узнавался (при высоте 36px и ширине от 10px до 72px) и была плавная анимация как в примере (в примере (в конце) она чуть прерывается, у нас она должна быть зациклена).

ВАЖНО - в заявке нужны ссылки на вашу подобную работу в прошлом (желательно тоже смайл).

Сколько по оплате, срокам? 

8 лет назад
3DSpector
Дмитрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$20
4 дня
Нужно было сделать анимированный смайл для чата на сайте. Светлане было предоставлено четкое ТЗ со всей информацией и пожеланиями, она попросила на всю работу 4 дня (до полной сдачи проекта должна была показать персонажа в статике). За те 4 дня не было никаких сообщений от Светланы и на пятый я уже решил сам написать с вопросом - А что с проектом? Светлана извинилась и сказала, что покажет наработки сегодня вечером и вот спустя два полных дня я пишу этот негативный отзыв. Безответственность чужого человека поставила в неприятную ситуацию меня перед коллегами. Спасибо за внимание.

Заявки фрилансеров

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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