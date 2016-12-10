Анимация логотипа

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Закрыт9 заявок221 просмотр

Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто.

Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор.

Анимация:

1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении)

2. Появляется надпись БЛЕСК АВТО

3. Проходит "волна" блеска по кузову

4. Загораются фары

Требуется высокая детализация всех элементов.

Резуьтатом будет:

Все в векторе ai

Анимация во флэше и gif

Оплата по факту

8 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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