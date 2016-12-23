Создание анимированой открытки.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок218 просмотров

Здраствуйте. Нужно сделать анимированую отрытку по примеру:

http://www.eco2greetings.com/ecard/NDc1OWFiNDc3ODI3In0

Цель отрытки, как атачмент к e-mail-ам. 

8 лет назад
leosgroup
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Быстро, четко с пониманием работы.
Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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