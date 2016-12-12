Сделать несложную анимацию для шапки сайта

Скорее всего в HTML5 так как она легче и к браузерам более дружелюбная

Что имеем – новогоднюю шапку сайта в исходнике PSD.

Если вкратце – нужно добавить падающий снег, там еще нарисованы шары + гирлянды на елке, их необходимо сделать сверкающими. Вот и всё.

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