Сделать несложную анимацию для шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок163 просмотра

Скорее всего в HTML5 так как она легче и к браузерам более дружелюбная 

Что имеем – новогоднюю шапку сайта в исходнике PSD.  

Если вкратце – нужно добавить падающий снег, там еще нарисованы шары + гирлянды на елке, их необходимо сделать сверкающими. Вот и всё.  

Пишите примерную стоимость. Оплата ЯД, webmoney либо qiwi

HTML
8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анимация логотипа

    Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать мульт, подарок жене

    $100

    Требуется создать флеш-мультик. Подарок эене Сценарий в атачменте. Срок 10 дней.  Cценарий в атачменте.  Оплата по факту либо БС Результат проекта готовый мульт в свф и ави формате.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 3D анимация под Unity

    О проекте: дополненная реальность со зрителями с площади. Будем включать сцену на месте. Сценарий в приложении. Видео 4-6 минут.  У нас есть все модели, и большая часть анимации (около 60-70%). Делали аналогичный ролик ...

    Unity
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно отрисовать несколько иконок котов

    Нужно нарисовать кота, который будет символом компании. ТЗ прилагаю: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nd07gpwrym3YftmlWXlzK3cCfD-nqh9wCnbL0nSM9_o/edit#gid=0 В нем есть ссылки на примеры как мы видим это Нужен человек, который сможет их сделать анимированными и постоянно сможет дорабатывать и рисовать ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать анимационный клип

    Необходимо создать анимационный клип , который демонстрирует процесс обучения в университете от момента поступления до диплома.  Продолжительность -2 мин, необходимо изменение фона не менее 3-х раз. Студент  (девушка!) приходит в ВУЗ, учится, получает диплом. Становится ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад