Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...
Сделать несложную анимацию для шапки сайта
Скорее всего в HTML5 так как она легче и к браузерам более дружелюбная
Что имеем – новогоднюю шапку сайта в исходнике PSD.
Если вкратце – нужно добавить падающий снег, там еще нарисованы шары + гирлянды на елке, их необходимо сделать сверкающими. Вот и всё.
Пишите примерную стоимость. Оплата ЯД, webmoney либо qiwi
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