Ищем людей работающих в программе AE (Adobe After Effects) (можно людей только изучающих AE) мечтающим попробовать свои силы в анимации (или подтянуть свои знания в области анимации) на мультипликационный проект. Задача ...
Сделать флеш-открытку
Есть открытка - http://enabea.com/ny/
Нужно подменить саму открытку, ее эффекты, текст и музыку.
Дополнено:
Файлы (отошлю почтой исполнителю):
- исходник-psd
- картинка до стирания - 1
- картинка после стирания с эффектами - 2 (можете выключить слои с
эффектами на исходнике-psd и пересохранить ее и эффекты отдельно для
использования во флешке, либо я подготовлю, только скажите что и как
нужно сделать)
Делаем как на исходнике - дымок, светящиеся окна, светящ фонарики на елке, падающий снег (немного легче - либо прозрачнее либо в меньшем количестве), поворот головы зверя (мишки в нашем случае).
Добавляем чтоб костер горел.
Надписи:
- на первой открытке:
Малое действие приводит к большим достижениям.
Двигая курсором по картинке, вы увидите, что все зависит только от Вас!
- на второй:
Пусть грядущий год будет временем больших достижений!
Скругления самой флешки убираем.
Музыку пока оставляем, на неделе получу файл.
При сужении окна браузера - флешка масштабитуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Сделать анимацию при наведение на картинку, открывается меню. все как на картинки. Сайт на вордпрессе.Анимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен анимированный GIF смайл с вот этим персонажем https://www.google.com.ua/search?q=yarni+unravel&newwindow=1&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeucb6wvTQAhVIFCwKHWxcDEkQ_AUIBigB и чтоб он делал вот такую зацикленную анимацию (танец) https://media.tenor.co/images/96523f2c3d53787e051d596041b52074/raw Высота смайла 36px, ...Закрыт8 лет назад
Скорее всего в HTML5 так как она легче и к браузерам более дружелюбная Что имеем – новогоднюю шапку сайта в исходнике PSD. Если вкратце – нужно добавить падающий снег, там еще ...Анимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...Анимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здраствуйте. Нужно сделать анимированую отрытку по примеру: http://www.eco2greetings.com/ecard/NDc1OWFiNDc3ODI3In0 Цель отрытки, как атачмент к e-mail-ам.Завершен8 лет назад
Умение делать html5 анимацию; Умение работать с git. В ваших предложениях просьба указывать рейт за час.Анимация4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется создать флеш-мультик. Подарок эене Сценарий в атачменте. Срок 10 дней. Cценарий в атачменте. Оплата по факту либо БС Результат проекта готовый мульт в свф и ави формате.Завершен8 лет назад
Видео-презентация для транспортной компании (пассажирские перевозки). Описание в приложенииАнимация11 заявокЗакрыт8 лет назад
О проекте: дополненная реальность со зрителями с площади. Будем включать сцену на месте. Сценарий в приложении. Видео 4-6 минут. У нас есть все модели, и большая часть анимации (около 60-70%). Делали аналогичный ролик ...Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад