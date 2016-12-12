Сделать флеш-открытку

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок160 просмотров

Есть открытка - http://enabea.com/ny/

Нужно подменить саму открытку, ее эффекты, текст и музыку.

Дополнено:

Файлы (отошлю почтой исполнителю):

- исходник-psd

- картинка до стирания - 1

- картинка после стирания с эффектами - 2 (можете выключить слои с

эффектами на исходнике-psd  и пересохранить ее и эффекты отдельно для

использования во флешке, либо я подготовлю, только скажите что и как

нужно сделать)

Делаем как на исходнике - дымок, светящиеся окна, светящ фонарики на елке, падающий снег (немного легче - либо прозрачнее либо в меньшем количестве), поворот головы зверя (мишки в нашем случае).

Добавляем чтоб костер горел.

Надписи:

- на первой открытке:

Малое действие приводит к большим достижениям.

Двигая курсором по картинке, вы увидите, что все зависит только от Вас!

- на второй:

Пусть грядущий год будет временем больших достижений!

Скругления самой флешки убираем.

Музыку пока оставляем, на неделе получу файл.

При сужении окна браузера - флешка масштабитуется.

8 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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